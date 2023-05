1 Der Waggon am Boden. Seine Bergung mit einem Spezialkran im Bietigheimer Bahnhof war langwierig. Foto: Martin Kalb

Die Polizei weiß nicht, warum in Bietigheim ein Güterzug entgleist ist. Eine Frage hat sie allerdings schon geklärt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bietigheim-Bissingen - Immer wieder schrecken an diesem Tag an Gleis acht Passagiere auf und rennen schnell davon. Aufgeschreckt von der Stimme im Lautsprecher, die darüber informiert, dass ihr Zug an diesem Freitag nicht von Gleis acht abfährt. Selbst wenn das für manchen unbeteiligten Beobachter etwas witzig aussehen mag – was am Bietigheimer Bahnhof passiert, ist kein bisschen lustig.