Entgelttranparenz vor Gericht: Eine starke Gegnerin für Daimler Truck

1 Bei Gericht ist eine Klage gegen Daimler Truck für Lohngleichheit anhängig. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die erfolgreich für Equal Pay streitende Gesellschaft für Freiheitsrechte schaltet sich aktiv in ein Gerichtsverfahren um Lohngleichheit für Frauen ein – mit heftigen Vorwürfen gegen Mercedes-Benz und Daimler Truck, obwohl die Automobilkonzerne Entgelttransparenz vorleben.











In einer ganzen Serie von Gerichtsverfahren müssen sich Mercedes-Benz und Daimler Truck Klagen weiblicher Führungskräfte erwehren: Sieben Frauen klagen auf den gleichen Lohn wie ihre männlichen Kollegen. An diesem Dienstag bekommt es die Daimler Truck AG in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Stuttgart mit einer juristisch besonders versierten Gegnerin zu tun, denn die Klägerin wird unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die schon an wegweisenden Urteilen zu Equal Pay beteiligt war.