Entgegen der Gerüchte: Millie Bobby Brown schwärmt von Stranger Things-Vater David Harbour

Bei der Premiere zur finalen Staffel von "Stranger Things" schwärmte Millie Bobby Brown von ihrem langjährigen TV-Ziehvater David Harbour und nannte sich "so glücklich", ihn in ihrem Leben zu haben. Damit dementierte sie nun auch direkt Gerüchte über Spannungen am Set.
Die finale Staffel von "Stranger Things" steht vor der Tür - und Millie Bobby Brown (21) lässt Gerüchte über angebliche Spannungen am Set in der Schattenwelt nicht gelten. Bei der Premiere am Donnerstag im TCL Chinese Theatre in Los Angeles schwärmte Brown regelrecht von ihrem Serien-Vater David Harbour (50). "Wir haben so viel Glück, einander zu haben", so die Schauspielerin im Gespräch mit "Extra". Seit fast einem Jahrzehnt verbindet die beiden die Netflix-Serie, die 2016 ihre Premiere feierte. "Es war großartig. Ich bin so glücklich, ihn in meinem Leben zu haben", so die Darstellerin weiter.