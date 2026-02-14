Seit fast zwei Wochen wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Nun läuft ein Einsatz mit mehreren Spezialeinheiten nahe dem Wohnhaus der mutmaßlich entführten Seniorin.
Tucson - Im Fall der seit zwei Wochen vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie ist ein Großeinsatz der Polizei in Gange. Seit dem späten Freitagabend (Ortszeit) seien zwischenzeitlich mehr als ein Dutzend Fahrzeuge bei einer Adresse wenige Kilometer entfernt vom Haus der 84-Jährigen in Tucson zu sehen, berichtete der US-Sender CNN. Beobachtet wurden demnach auch Fahrzeuge von Spezialeinheiten.