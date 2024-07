Entführung: Polizei beendet Geiselnahme in Köln - mehrere Festnahmen

1 Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat zwei Geiseln in Köln befreit. (Foto-Illustration) Foto: Friso Gentsch/dpa

Zwei Menschen werden in Bochum entführt und schließlich in Köln befreit. Eine Geiselnahme zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland wirft Fragen auf. Es gibt Hinweise auf Drogenkriminalität.











Düsseldorf - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in einem Wohngebiet in Köln zwei Geiseln aus der Gewalt von Entführern befreit. Vier Tatverdächtige seien bei dem Zugriff am Freitagnachmittag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher heute auf Anfrage. Die Geiseln seien verletzt gewesen und ärztlich behandelt worden.