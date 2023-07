1 Lara bei einem Ausflug, das Foto hat ihr Vater gemacht. Foto: privat

Lara hat schlimme Dinge erlebt. 2014 wurde das Mädchen von der eigenen Mutter in Ditzingen entführt und nach Polen verschleppt. Der Vater holte sie zurück nach Deutschland. Lara liebt Papa und Mama – und muss sich doch entscheiden. Wie geht es ihr heute?









Ditzingen - Lara ist neun Jahre alt und kann schwimmen. Sie kann radfahren. Sie spricht fließend Deutsch und geht jeden Tag zur Schule. Sie malt gerne. Sie macht all die Dinge, die man von einem Mädchen in ihrem Alter erwarten würde, aber nichts davon ist für sie selbstverständlich. Thomas Karzelek klingt ein wenig stolz, wenn er auflistet, was seine Tochter alles gelernt hat. Wie Lara sich, so drückt er es aus, „ihre Welt wieder aufbaut“ und sich ins Leben zurückkämpft. „Sie muss ja vieles nachholen“, sagt der Vater, der ebenfalls jahrelang kämpfen musste: um Lara. Im Herbst 2014 war seine Tochter entführt worden, jetzt hat er sie wieder und fühlt sich trotzdem nicht am Ziel. Er habe oft Angst, wenn er an einer Straße entlang gehe, erzählt Thomas Karzelek. Im Auto schaue er ständig in den Rückspiegel, er sei stets auf der Hut. Immer die Frage: „Ist da jemand, der Lara holen will?“