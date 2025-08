Wenn das Schulschwimmen im Sommer stattfinden muss

Dutzende Schwimmbäder in Deutschland schließen jährlich aus Kostengründen. Welche Regionen im Südwesten besonders betroffen sind und was das politisch für Folgen hat.

Viele Schwimmbäder in Deutschland sind aus Geldmangel oder Personalknappheit marode, geschlossen oder nur schwer erreichbar – besonders im ländlichen Raum. Und immer weniger Kinder können nach der Grundschule schwimmen. Deshalb fordert eine Allianz aus 15 Verbänden, darunter DLRG, Deutsches Rotes Kreuz und der Schwimmlehrerverband: Der Bund soll Bäder mit einer Milliarde Euro unterstützen, damit bis 2041 jeder Mensch in maximal 30 Autominuten ein Hallenbad erreichen kann.

Der Zeitpunkt für diese Forderung ist kein Zufall. Gerade jetzt im Sommer müssen Freibäder Öffnungszeiten einschränken, wie etwa in Hildrizhausen (Kreis Böblingen), wo das Frühschwimmen entfällt. Laut einer Umfrage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), könnte fast ein Sechstel der Schwimmbäder im nächsten Jahr wegfallen. Eine Datenanalyse von Süddeutscher Zeitung und Stuttgarter Zeitung zeigt, welche Regionen in Baden-Württemberg besonders betroffen sind – wie lang die Wege wirklich sind und welche gesellschaftlichen Folgen die Entwicklung mit sich bringt.

Der Volkswirt Matthias Diermeier und sein Team am Institut der Deutschen Wirtschaft haben in einer Studie untersucht, wie viel Zeit Menschen in einer Kommune typischerweise benötigen, um mit dem Auto oder dem Fahrrad das nächste Bad zu erreichen. Dabei wurde die mittlere Erreichbarkeit betrachtet, also die Zeit, die für die Hälfte der Bevölkerung unterschritten und für die andere Hälfte überschritten wird. Der Südwesten schneidet in Sachen Bäderversorgung noch verhältnismäßig gut ab.

Große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland

Um einiges länger brauchen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz bis zum nächsten Schwimmbad. Während man im Südwesten – sowohl im Sommer als auch im Winter – überwiegend zwischen 5,4 und 7,9 Minuten mit dem Auto zum nächsten Bad fährt, liegt die mittlere Erreichbarkeit im Norden und Osten Deutschlands oft bei 15 Minuten oder mehr – also fast drei Mal so hoch wie der bundesweite Median von 4,3 Autominuten.

Diese Karte zeigt, wie lange man im Mittel in allen deutschen Kreisen zum nächsten Bad braucht. Über die Buttons können Sie zwischen den Jahreszeiten wechseln:

Dabei springt auch ins Auge, dass die Bäder im Südwesten im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut mit dem Rad erreichbar sind: „Das hat uns überrascht, dass die Verteilung der Bäder dort so gut ist – weil Baden-Württemberg ein großes und recht ländlich geprägtes Bundesland ist“, erklärt Diermeier.

Wie lange man im Sommer in den einzelnen Kommunen in Baden-Württemberg zum nächsten Bad braucht, sehen Sie in dieser Karte. Über die Buttons können Sie zwischen Auto und Fahrrad wählen:

Doch auch im Südwesten sind die Wege stellenweise länger – gerade im Winter: In der Region Stuttgart beträgt die mittlere Erreichbarkeit mit dem Auto zum nächsten Bad in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) 23,2 Minuten. Auch in den benachbarten Gemeinden Spiegelberg und Murrhardt liegt sie zwischen 17 und 18 Minuten. Zum Vergleich: Im gesamten Rems-Murr-Kreis liegt die mittlere Erreichbarkeit bei deutlich niedrigeren 4,8 Minuten.

In Großerlach erklärt der Bürgermeister Kevin Dispan, dass „ein Badbau angesichts der Haushaltslage nicht einmal ansatzweise in Betracht gezogen werden würde“. Es gebe andere vordringliche Themen, die politische Aufmerksamkeit und Investitionen erfordern. Die 2687-Einwohner-Gemeinde verfügt über eine einzügige Grundschule, Schulschwimmen findet dort nicht statt, sagt der Bürgermeister.

Wie lange man in den einzelnen Kommunen im Südwesten im Winter zum nächsten Bad braucht, zeigt diese Karte. Auch hier können Sie über die Buttons zwischen Auto und Fahrrad wechseln:

In Lottstetten am südlichsten Zipfel Baden-Württembergs im Kreis Waldshut ist die Fahrtdauer mit 32, 4 Minuten die längste im ganzen Land. Im benachbarten Jestetten braucht man 31,2 Minuten mit dem Auto, der zweithöchste Wert im Südwesten.

In Jestetten findet daher das Schulschwimmen nicht mehr im Winter, sondern den Sommermonaten im eigenen Freibad statt, wie der Bürgermeister Dominic Böhler erklärt. Dort könnten Badegäste und Schulklassen jedoch auch teils in Bäder in der Schweiz ausweichen sowie weitere, die in der IW-Studie nicht enthalten sind. Ginge es nach ihm, sollte sich das Land mehr am Erhalt der kleinen, nicht wirtschaftlich zu betreibenden Schwimmbäder beteiligen. „Hilfreich wäre, wenn die Anforderungen an Technik und Personal nicht jedes Jahr verschärft werden würde“, sagt er.

Warum ist es ein Problem, wenn der Weg zum nächsten Bad weit ist?

Der Autor der Studie, Matthias Diermeier, sagt: „Wenn das Schwimmbad über 20 Minuten weit weg ist, dann ist das schon ein Problem.“ Da könne die Wasserfläche noch so groß sein. „Wie soll ich die kleinen Kinder da ständig hinbringen? Oder ich, wenn ich Lust darauf habe.“

Optimistischer dagegen klingt Tobias Bringmann, Geschäftsführer der VKU-Landesgruppe Baden-Württemberg. Die VKU vertritt die Interessen von kommunalen Unternehmen, darunter auch Schwimmbäder. „Die Debatte um Schwimmbäder ist schon immer eine emotional geführte.” Und fügt hinzu: „Wir beobachten allerdings kein Bädersterben in Baden-Württemberg, eher einen Rückgang.” Denn auch wenn Bäder geschlossen würden, würden ebenso neue gebaut – oder Kommunen schließen sich zusammen und betreiben als interkommunale Kooperationen gemeinsam Bäder, wie beispielsweise im Kinzigtal oder in Heilbronn/Franken.

Woran liegt das, dass Kommunen keine Bäder haben oder sie schließen müssen? „Je kleiner und ländlicher Kommune, desto angespannter ist oftmals die Lage bei den Bädern”, sagt Bringmann von der VKU. Das sei auch eine Frage der Gewerbesteuereinnahmen, „weil es in puncto Bäder keine verpflichtende Daseinsvorsorge gibt.“ Und an Energie und Personal lasse sich nur wenig schrauben – aber beides wurde in den vergangenen Jahren um einiges teurer.

„Als Kommune ein Schwimmbad zu betreiben, ist fast immer in hohem Maße defizitär“, sagt Studienautor Diermeier. Man sagt bei den Freibädern, dass sie etwa 25 bis 30 Prozent der Kosten erwirtschaften – das sind durchschnittlich über 250 000 Euro. Hallenbädern müssen stärker beheizt werden und sind folglich noch teurer.

Matthias Diermeier arbeitet am Institut der Wirtschaft in Köln. Foto: privat

Außerdem sollten „in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen“, betont Diermeier. „Wenn Schwimmbäder geschlossen werden, entsteht bei vielen Menschen der Eindruck, der Staat ziehe sich zurück.“ Dabei spiele es häufig keine Rolle, ob man das Angebot selbst nutze – entscheidend sei das Gefühl, dass für andere Bereiche Geld da zu sein scheine, während vor Ort gespart werde.

Die Folgen: Weniger Schwimmkurse, weniger Sportstätten

Wenn Bäder schließen oder man immer weitere Wege auf sich nehmen muss, um zum nächsten Bad zu gelangen, hat das mehrere Konsequenzen. Zum einen lernen weniger Kinder schwimmen. Darüber hinaus fehlen auch Schwimmvereinen die Möglichkeiten, zu trainieren und gesellschaftliche Begegnungsorte fallen weg.

„Keine Klasse sollte länger als 15 Minuten mit dem Bus unterwegs sein“, betont DLRG-Württemberg-Sprecher Bastian Hess. Alles andere gehe schnell zu Lasten der Unterrichtszeit im Wasser. „Je länger der Weg, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass kein Schwimmunterricht durchgeführt wird.“ Außerdem werde auch die private Schwimmausbildung über Vereine wie die DLRG und andere durch längere Wege deutlich erschwert. Eltern seien schließlich nur bedingt bereit, jede Woche lange Wege zum Schwimmkurs oder zur Rettungsschwimmausbildung in Kauf zu nehmen, oder haben gar nicht die Möglichkeit dazu.

Wie lange brauchen Sie mit dem Auto im Schnitt zum nächsten Schwimmbad? Finden Sie es hier heraus. Über die Buttons können Sie zwischen den Jahreszeiten wechseln:

Eine Umfrage des Kultusministeriums Baden-Württemberg aus dem Schuljahr 2018/19 zum Thema „Schwimmunterricht an Grundschulen“ habe gezeigt, dass rund ein Viertel der Schulen keinen Schwimmunterricht anbieten kann. „Hauptsächlich, weil kein Schwimmbad in erreichbarer Nähe vorhanden ist oder die Transferzeiten zu lang sind.“ Temporäre Ausfälle durch Schließungen oder Sanierungen von Schwimmbädern würden dies noch verschärfen.

Anmerkung: Diese Recherche ist in Kooperation mit dem Datenteam der Süddeutschen Zeitung entstanden. Der Artikel erschien erstmals am 20. Juli 2025 und wurde am 5. August aktualisiert.

IW-Studie zur Erreichbarkeit der Schwimmbäder

Daten

Für die Studie des IW haben Matthias Diermeier und sein Team die Standorte der deutschen Schwimmbäder über Google Maps identifiziert und im November 2022 und August 2023 abgerufen. Dafür haben sie mit der Programmierschnittstelle von Google Maps „Places“ gearbeitet und die Ergebnisse händisch überprüft. Diese Daten wurden mit Einträgen aus dem Bäderatlas ergänzt. Schwimmbäder, die nicht bei Google oder dem Bäderatlas gelistet sind, fließen daher nicht in die Berechnungen ein.