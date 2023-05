8 Letzter Programmpunkt: König Charles III. mit seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Foto: AFP/JAMES MANNING

Der letzte offizielle Akt des Krönungstages: König Charles, Königin Camilla und die anderen „working Royals" zeigen sich auf dem Balkon des Buckingham Palace. Dort sorgt Prinz Louis für Unterhaltung.









Ein gelöster, frisch gekrönterKönig Charles III. hat sich am Samstagnachmittag auf dem Balkon des Buckingham Palace von der Menge vor dem Schloss in London feiern lassen. Zusammen mit seiner Frau Königin Camilla und seiner engsten Familie zeigte sich der 74-Jährige vor dem Palast. Es fehlte sein Sohn Prinz Harry, der nicht mehr zu den „Working Royals“ gehörte, seit er vor ein paar Jahren dem Königshaus den Rücken kehrte. Auch der in Ungnade gefallene Bruder des Königs, Prinz Andrew, war nicht dabei.