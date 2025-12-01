Nachdem Thomas Gottschalk überraschend seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, meldet sich Boris Becker zu Wort. "Ich weiß, er ist ein Kämpfer", erklärt die Tennislegende und bestärkt den Moderator in seiner Entscheidung für einen Rückzug.
Die Nachricht von Thomas Gottschalks (75) schwerer Krebserkrankung hat die deutsche Promiwelt aufgewirbelt. Auch Boris Becker (58) zeigt sich gegenüber der "Bild"-Zeitung tief betroffen von der Diagnose der TV-Legende. "Mit Schrecken habe ich von Thommys Krebsdiagnose erfahren. Das tut mir unglaublich leid", erklärt der Tenisstar. Er kenne Gottschalk wohl seit 40 Jahren und wisse deshalb: "Er ist ein Kämpfer und hat das beste, familiäre Umfeld mit seiner Frau."