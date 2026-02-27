Entdeckungen am Rhein: Mit dem Bollerwagen durch Boppard

Das kleine Städtchen am Mittelrhein hat eine besondere Beziehung zu Papst Franziskus, eine Kirche mit Geheimtür und großen Anteil an der Wiener Kaffeehauskultur.
Zur Begrüßung bekommt jeder einen Römer in die Hand gedrückt. Dann wird das bauchige Glas mit dem grüngefärbten Stiel mit Weißwein gefüllt. Widerspruch ist zwecklos, und auch der Hinweis auf die Uhrzeit – 9 Uhr morgens! – verhallt ungehört. Es gibt schließlich einen Riesling aus dem Bopparder Hamm. „Das ist das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet am Mittelrhein“, sagt Sebastian Benner, „alles Steillagen, da kann man nur von Hand lesen.“ Er deutet auf die Rebhänge am Rhein, genau da, wo sich der Fluss in einer markanten S-Kurve schlängelt.