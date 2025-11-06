Endlich: Nach 300 Jahren wird das vergessene Werk der Barockmalerin von Michaelina Wautier wieder entdeckt. Aber warum erst jetzt?
Wer weiß, vielleicht hat sich das Bübchen vertrödelt und musste so schnell rennen, dass die Wangen glühten. Oder war er nur aufgeregt, weil er von Madame Wautier gemalt werden sollte? In jedem Fall ist der kleine Kerl mit rosigen Bäckchen und weißem Halstuch in die Geschichte eingegangen – und erfährt nun, rund dreihundert Jahre nach dieser Sitzung im Atelier von Michaelina Wautier, ungeahnte Aufmerksamkeit.