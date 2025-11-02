Entdecker von Howard Carpendale: Dieter Weidenfeld im Alter von 95 Jahren gestorben

Er stand selten im Rampenlicht, aber zog im Hintergrund viele Strippen: Musikmanager Dieter Weidenfeld hat jahrzehntelang viele Schlagerstars und deren Karrieren begleitet. So entdeckte er auch einst Howard Carpendale. Nun ist er mit 95 Jahren gestorben.
Die deutsche Musikszene trauert um Manager Dieter Weidenfeld (1930-2025), der zahlreiche Schlagerstars betreute und viele Karrieren maßgeblich geprägt hat. Er war etwa der Entdecker von Howard Carpendale (79). Weidenfeld arbeitete auch mit Udo Jürgens (1934-2014), Rex Gildo (1936-1999), Abi Ofarim (1937-2018) und Peter Kraus (86) zusammen. Noch bis 2024 war er als Manager für Matthias Reim (67) tätig.