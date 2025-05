Enrique Iglesias wird 50: Der Latin-Hero mit dem Hundeblick

Ob Mode oder Musik, die Nullerjahre sind zurück - Enrique Iglesias, der am 8. Mai 2025 seinen 50. Geburtstag feiert, aber ist nicht wieder, sondern immer noch da. Verändert hat sich wenig seit den großen Erfolgen: Wer seinen Namen hört, denkt noch immer zu Recht an Windmaschinen, offene Hemden und Refrains, die sich wie Zuckerwatte in den Gehörgang schmiegen.

Die Popkarriere mit heißblütigen Emotionen, viel Charme und auch ein wenig Kitsch wurde Iglesias quasi in die Kinderwiege in Madrid gelegt. Sein Vater war Julio Iglesias (81) - Spaniens Antwort auf Frank Sinatra (1915-1998). Der Sohn aber wollte seinen eigenen Weg gehen. Die Initialzündung für seinen Wunsch, Musiker zu werden, kam mit neun Jahren, bei einem Konzert von Bruce Springsteen (75). "Ich sah den Typen auf der Bühne und dachte nur: Ich würde alles tun, um das zu sein", erinnerte sich Enrique in einem Interview mit "Cosmopolitan".

Die Kontakte oder den berühmten Namen seines Vaters wollte er allerdings nicht nutzen, um ins Scheinwerferlicht zu kommen. Stattdessen verschickte Enrique sein Demotape unter falschem Nachnamen. Das Talent reichte - er bekam einen Plattenvertrag und brachte im Alter von 20 Jahren sein erstes Album - dann doch unter seinem richtigen Namen - heraus.

Durchbruch mit "Wild Wild West"-Hit

1999 kam der internationale Durchbruch mit dem Hit "Bailamos", Teil des Soundtracks zu "Wild Wild West". Nur ein Jahr später stand er mit Christina Aguilera (44), Phil Collins (74) und Toni Braxton (57) auf der Super-Bowl-Bühne. 2001 erschien bereits sein fünftes Album "Escape", das mit Hits wie "Hero" bis heute sein größter Erfolg ist. Zudem regnete es Preise, darunter ein Grammy als "Best Latin Pop Performer" und zahlreiche Billboard-Awards. Es folgten Duette, Tourneen, Kollaborationen mit Stars wie Shakira (48), Jennifer Lopez (55), Kylie Minogue (56) oder Pitbull (44).

Seinen Ruf als heißblütiger Latino-Popstar pflegt er bis heute. Seine Songs kreisen fast ausschließlich um die Themen Liebe und Sex, mal romantisch mit Titeln wie "Could I Have This Kiss Forever?", mal weniger mit Songs wie "Tonight (I'm Fuckin' You)". Selbst sein zehntes Album trug den Titel "Sex and Love", wobei die Reihenfolge der Worte von seiner Partnerin Anna Kournikova (43) bestimmt wurden. Die beiden lernten sich 2001 bei einem Videodreh kennen. "Sie war für mich einfach das coolste Mädchen der Welt", sagte Iglesias später über die erste Zusammenkunft zu "CBS". Mittlerweile hat das Paar drei Kinder: die Zwillinge Lucy und Nicholas (2017) sowie Tochter Mary (2020).

Keine Alben mehr - aber ergebene Fans

Heute veröffentlicht Enrique keine Alben mehr, "Final (Vol. 2)" aus dem Jahr 2024 soll sein letztes gewesen sein. Was nicht bedeutet, dass seine Fans sich von dem Sänger verabschieden müssen. Bereits 2021 hatte er im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt: "Nein, ich werde nie in Rente gehen!"

Bis heute steht er auf der Bühne, lässt sich feiern, lebt den Traum, den Springsteen vor mehr als vier Jahrzehnten in ihm ausgelöst hat. Und es funktioniert: Auf Instagram postet er regelmäßig Clips, in denen ihm auf seinen Konzerten begeisterte Frauen kreischend und der Ohnmacht nahe um den Hals fallen. Für sie wird Enrique Iglesias für immer der eine "Hero" sein.