Enormer Preisanstieg ab Mai: Viele Kita-Plätze in Stuttgart werden um bis zu 40 Prozent teurer

Mehr zahlen müssen künftig alle Eltern. Besonders hart trifft es die, die ihr Kind in einer nicht-städtischen Kita haben. Warum das so ist und welche Probleme sich daraus ergeben.
Der Brief des Evangelischen Verwaltungszentrums an die Eltern ist sachlich und nüchtern: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass eine Erhöhung der Elternbeiträge in den evangelischen Kindertageseinrichtungen notwendig wird“, ist darin zu lesen. Doch die Details treffen manche Mütter und Väter wie ein Schlag. Denn vom 1. Mai an sollen sie bis zu 40 Prozent mehr für die Betreuung ihres Nachwuchses zahlen.