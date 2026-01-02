Die Hype-Serie "Heated Rivalry" um die leidenschaftliche Liebe zweier Eishockeyspieler schafft es womöglich doch schon bald nach Deutschland. Ein Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.
Ende November startete die Eishockey-Serie "Heated Rivalry" auf dem kanadischen Streamingdienst Crave und entwickelte sich schnell zum Überraschungserfolg. Die queere Romanze zwischen zwei NHL-Stars hat offenbar einen Nerv getroffen und Social Media im Sturm erobert. Jetzt soll die Hype-Serie auch in Deutschland starten.