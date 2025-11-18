Enkeltrick in Benningen: Enkelin soll tödlichen Unfall verursacht haben – Seniorin übergibt Geld

1 Auch eine vermeintliche Anwältin meldete sich in dem Telefonat zu Wort (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Seniorin aus Benningen erhielt einen Anruf, in dem ihr vorgegaukelt wurde, dass ihre Enkeltochter einen Unfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution fällig.











Eine Seniorin aus Benningen ist am Montagnachmittag zum Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 13 Uhr einen Anruf erhalten. Eine Frau mit weinerlicher Stimme machte der Angerufenen glaubhaft, ihre Enkeltochter zu sein und einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Anschließend wurde das Telefonat durch eine angebliche Anwältin weitergeführt, die eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro forderte.