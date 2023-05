Enkeltrick in Backnang

1 Am Telefon meldet sich die vermeintliche Tochter in einer Notlage. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Eine Seniorin wird in Backnang um Werte im oberen fünfstelligen Bereich geprellt. Ausgangspunkt war ein Telefonat am Montagvormittag.









Unbekannte haben eine Seniorin in Backnang am Montag um Gold und Schmuck mit einem Wert im oberen fünfstelligen Bereich betrogen. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Frau auf die sogenannte Enkeltrick-Masche herein.