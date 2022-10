Enkeltrick 2.0 per Whatsapp

1 Die Polizei hat mit Telefonbetrügern viel zu tun. Foto: Archiv/Simone Ruchay-Chiodi

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag eine 54-jährige Schönaicherin per „Enkeltrick 2.0“ über den Tisch gezogen und um 2000 Euro erleichtert. Die Gauner hatten die Frau per Kurznachricht über einen Instant-Messaging-Dienst kontaktiert und gaben sich als deren Tochter aus. Die angebliche Tochter überzeugte die 54-Jährige davon, eine neue Mobilfunknummer zu haben und bewegte sie dazu, knapp 2000 Euro auf ein von ihr genanntes Konto zu überweisen. Später fiel der Betrug auf, und die 54-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.