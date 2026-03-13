Eningen im Kreis Reutlingen: Unbekannter wirft Brandsatz in Geschäft – Zeugen gesucht
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Unbekannter wirft einen Brandsatz in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

– Ein unbekannter Täter hat in einem Geschäft in der Hauptstraße in Eningen (Kreis Reutlingen) eine Scheibe eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen löschen.

 

Eine Familie aus der oberen Wohnung wurde in Sicherheit gebracht. Vier Bewohner durften nach ärztlicher Untersuchung zurück in ihre Wohnung, zwei kamen ins Krankenhaus.

Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise von Zeugen, die zur genannten Zeit in der Eninger Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

 