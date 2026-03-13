Eningen im Kreis Reutlingen: Unbekannter wirft Brandsatz in Geschäft – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Unbekannter wirft einen Brandsatz in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.











– Ein unbekannter Täter hat in einem Geschäft in der Hauptstraße in Eningen (Kreis Reutlingen) eine Scheibe eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen löschen.