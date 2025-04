Mit ihrer dritten Welttournee „Walk the Line“ besuchen ENHYPEN im Spätsommer erstmals Europa – darunter auch Deutschland. Fans erwartet ein einmaliges Konzerterlebnis in Berlin.

Die südkoreanische Boygroup ENHYPEN setzt ihre internationale Erfolgsgeschichte fort. Nachdem die sieben Mitglieder bereits mit zwei großen Tourneen durch Asien und Amerika gereist sind, steht nun ein lang ersehnter Abschnitt bevor: Erstmals führt eine Tournee der Band durch Europa – mit einem einzigen Deutschlandtermin in Berlin.

Termine in Deutschland und Europa

ENHYPEN treten im Rahmen ihrer „Walk the Line“ World Tour in sechs europäischen Metropolen auf. In Deutschland findet das Konzert am 1. September 2025 in der Uber Arena in Berlin statt.

Die weiteren Europa-Termine:

22. August 2025 – London (The O2, UK)

(The O2, UK) 25. August 2025 – Manchester (AO Arena, UK)

(AO Arena, UK) 28. August 2025 – Amsterdam (Ziggo Dome, Niederlande)

(Ziggo Dome, Niederlande) 30. August 2025 – Brüssel (ING Arena, Belgien)

(ING Arena, Belgien) 03. September 2025 – Paris (Accor Arena, Frankreich)

Der Vorverkauf für Fanclub-Mitglieder startet am 23. April 2025, der reguläre Ticketverkauf beginnt am Freitag, 25. April 2025 um 10 Uhr.

Neben ENHYPEN kommen 2025 auch Stars wie The Rose, J-Hope von BTS und Stray Kids nach Deutschland.

Weitere kommende Termine der Tour

Bereits Anfang August startet der US-Abschnitt der Tour mit folgenden Stationen:

06. & 07. August – Belmont Park , NY (UBS Arena)

, NY (UBS Arena) 09. August – Chicago , IL (United Center)

, IL (United Center) 12. & 13. August – Houston , TX (Toyota Center)

, TX (Toyota Center) 16. August – Los Angeles, CA (BMO Stadium)

Zuvor spielen ENHYPEN am 21. Juni 2025 noch ein Konzert in Bangkok (Thailand), bevor sie in die USA und schließlich nach Europa reisen.

Rückblick: Hier waren sie schon auf Tour

Die „Walk the Line“-Tour ist die dritte Welttournee der Gruppe. Ihren Auftakt feierte sie am 5. und 6. Oktober 2024 mit zwei Konzerten in Goyang, Südkorea. Anschließend folgten Auftritte in Japan, darunter eine Dome-Tour in Saitama, Fukuoka und Osaka – ein Meilenstein für die vergleichsweise junge Gruppe. Anfang März 2025 traten ENHYPEN in den Philippinen auf.

Zuvor tourten sie bereits mit „MANIFESTO“ (2022–2023) und „FATE“ (2023–2024), wobei sie jedoch ausschließlich in Asien und Amerika Halt machten. Die aktuelle Tour markiert also einen bedeutenden Schritt in ihrer globalen Expansion – insbesondere in den europäischen Markt.

Wer sind ENHYPEN?

ENHYPEN ist eine siebenköpfige K-Pop-Gruppe der vierten Generation. Sie ging 2020 aus der Castingshow I-LAND hervorging. Sie besteht aus Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo und Ni-ki. Ihr Musikstil vereint eingängige Popmelodien mit eindrucksvollen Choreografien und visuellen Konzepten.

Mit Songs wie „Fever“, „Bite Me“ oder „Drunk-Dazed“ haben sie sich eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. Die Fans der Gruppe nennen sich selbst ENGENES.

Die bevorstehende Europa-Tour, insbesondere das Berlin-Konzert, wird nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein emotionaler Moment für viele europäische Fans – für viele von ihnen ist es die erste Gelegenheit, ihre Idole live zu erleben.