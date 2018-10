Engstingen 20-Jähriger bezahlt riskantes Überholmanöver mit seinem Leben

Von red/dpa 11. Oktober 2018 - 07:14 Uhr

Bei einem schweren Unfall wurde ein junger Mann tödlich verletzt (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem riskanten Überholmanöver im Kreis Reutlingen verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Engstingen - Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem riskanten Überholmanöver tödlich verletzt worden. Während er mehrere Autos in einer Kurve überholte, kollidierte sein Wagen in Engstingen (Landkreis Reutlingen) mit einem Tanklaster, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde er so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.