Engstelle in Stuttgart-Ost: Rechtsabbiegen bald wieder erlaubt

1 Die Abbiegespur bleibt gesperrt, der Geradeauspfeil wird am Montag aber wohl verschwinden. Foto: Sebastian Steegmüller

Der Dauer-Stau in der Gablenberger Hauptstraße könnte bald der Vergangenheit angehören. Am Montagvormittag soll die Ampelanlage an der Kreuzung zur Talstraße umprogrammiert werden.











Vor rund zwei Wochen musste im unteren Bereich der Gablenberger Hauptstraße die Rechtsabbiegerspur in Richtung Gaskessel gesperrt werden, weil sich dort an einem Gebäude Fassadenteile gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sind. Obwohl sich Autofahrer nicht an die Verkehrsregelung gehalten haben und reihenweise verbotswidrig in die Talstraße abbogen, kam es in Gablenberg regelmäßig zu Staus.