Zwei weitere Praxen im Kreis Ludwigsburg haben geschlossen, es wird immer schwieriger einen Termin zu bekommen. Doch es gibt auch Ideen, um die düstere Zukunft abzuwenden.
Wer einen Termin beim Hausarzt braucht, muss oftmals viel Geduld haben. In Schwieberdingen und Hemmingen wurden in kurzer Zeit zwei Praxen geschlossen. Auch in anderen Orten im Landkreis Ludwigsburg wie in Steinheim gibt es Engpässe. Diese Probleme sind aber nichts im Vergleich zum flächendeckenden Ärztemangel, der den Patienten in der Region künftig droht.