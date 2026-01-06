In Großbritannien sorgt ein Bericht für Aufregung, der offenlegt, wie häufig die Royal Family zwei Hubschrauber nutzt. Vor allem Prinzessin Anne und Prinz William fliegen damit demnach gerne zu Terminen.
Der Buckingham-Palast verteidigt die britische Königsfamilie gegen Kritik an ihrer Hubschraubernutzung. In einem Bericht des britischen "Telegraph" heißt es, die beiden neuen AgustaWestland-AW139-Modelle, die die Royal Family least, hätten seit Februar 2025 bereits rund 94.000 Kilometer zurückgelegt. Das bedeutet im Grunde mehr als zwei Erdumrundungen. Bis Ende November seien die Helikopter schon 420 Flugstunden im Einsatz gewesen.