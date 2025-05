1 Nach dem Zugang zu Damentoiletten wird Transfrauen in England nun auch die Teilnahme am Frauenfußball versagt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Norina Toenges

Bislang war es Transfrauen in England erlaubt gewesen, in reinen Frauenteams anzutreten. Damit soll nun Schluss sein.











Transfrauen dürfen künftig nicht mehr am Frauenfußball in England teilnehmen. Das entschied der englische Verband FA nach einem wegweisenden Urteil des britischen Supreme Courts. Die neue Regelung soll demnach vom 1. Juni an gelten.