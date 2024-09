England: Mann mit Machete erstochen: Lebenslang für Kinder

1 Die beiden Kinder wurden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Großbritanniens Regierung wertet die Messergewalt im Land als nationale Krise. Ein Gericht in Nottingham verurteilt nun zwei Kinder, weil sie einen fremden Mann in einem Park getötet haben.











Weil sie einen Mann mit einer Machete getötet haben, sind zwei Kinder in Großbritannien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die beiden Jungen waren zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre alt. Sie müssen nun mindestens achteinhalb Jahre in Gewahrsam, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht in der Stadt Nottingham meldete.