1 Nach sieben Jahren endlich wieder vereint: Labrador-Hündin Daisy und ihre Besitzer. Foto: dpa/Rspca

Die inzwischen 13 Jahre alte Hündin war für illegale Zucht missbraucht worden. Nun darf sie sich wieder verwöhnen lassen.











Ein Hund in England ist sieben Jahre nach seinem Verschwinden wieder an seine Besitzer übergeben worden. Das inzwischen 13 Jahre alte Labrador-Weibchen namens Daisy war im Jahr 2017 aus dem Garten von Rita und Philip Potter in dem beschaulichen Dorf Old Buckenham in der Grafschaft Norfolk entführt worden.