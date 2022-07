1 Die Österreicherinnen treffen im Eröffnungsspiel auf Gastgeber England. Foto: AFP/DANIEL MIHAILESCU

An diesem Mittwoch fällt der Startschuss zur Fußball-EM der Frauen. Wir zeigen, wo das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich im TV zu sehen ist.















Mit der Partie England gegen Österreich wird an diesem Mittwoch die Frauenfußball-Europameisterschaft eröffnet. Das Old Trafford-Stadion von Manchester ist mit rund 74.000 Zuschauern ausverkauft. Das Gastgeber-Team gilt als Mitfavorit bei der 13. EM. Beide Mannschaften standen 2017 in den Niederlanden, als die Oranje-Frauen im Endspiel Dänemark besiegten, im Halbfinale.

Bei Österreich spielt die Hoffenheimerin Nicole Billa mit. Die Stürmerin war 2021 „Deutschlands Fußballerin des Jahres“ und Bundesliga-Torschützenkönigin.

Die mit Spannung erwartete Partie zwischen England und Österreich wird am Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen und ist live in der ARD zu sehen. Darüber hinaus überträgt DAZN alle Partien des Kontinentalwettbewerbs.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes trifft zum Auftakt am Freitag (21 Uhr/ZDF und DAZN) in London-Brentford auf Dänemark. In den weiteren Gruppenspielen geht es gegen Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).