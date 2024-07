1 Prinz William beim Spiel England gegen Dänemark in Frankfurt. Foto: imago images/Beautiful Sports

Bekommt England erneut royale EM-Unterstützung? Prinz William soll für das Viertelfinale am Samstag anreisen. Bei seinem Besuch soll es sich um einen kurzen Ausflug nach Deutschland handeln.











Link kopiert



Beim EM-Spiel England gegen Dänemark feuerte er die Three Lions in Frankfurt bereits an. Nun soll Prinz William seinen nächsten EM-Trip planen: Wie die "Rheinische Post" berichtet, wird William offenbar zum Viertelfinale der Engländer nach Düsseldorf fliegen.