1 In England war es zu schweren Krawallen gekommen. i Foto: dpa/Owen Humphreys

Statt weiteren rechtsextremen Ausschreitungen demonstrieren am Mittwochabend Tausende Menschen in England friedlich gegen Hass und Gewalt. Ist der Spuk nun vorbei?











An Dutzenden Orten in England war mit neuen rechtsextremen Protesten und womöglich Ausschreitungen gerechnet worden - doch stattdessen gingen am Mittwochabend Tausende Menschen gegen Hass und Gewalt auf die Straße. Rechtsextreme zeigten sich kaum. Die Erleichterung ist im ganzen Land spürbar.