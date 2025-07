1 Die englische Frauenfußballmannschaft kann sich über royale Unterstützung von William (re.) und Vater Charles freuen. Foto: Imago Images/Sports Press Photo/Priscila Bütler / Imago images/NurPhoto / WIktor Szymanowicz

Im ersten Halbfinale der Frauen-EM in der Schweiz haben sich die Engländerinnen durchgesetzt. Die britischen Royals sendeten ihre Glückwünsche.











Link kopiert



Bei der Fußball-EM der Frauen haben sich die Engländerinnen einen Platz im Finale gesichert. Am vergangenen Dienstag siegten sie im Stade de Genève in Genf gegen Italien. Die Titelverteidigerinnen drehten das Spiel erst in der Verlängerung und triumphierten mit 2:1. Die britischen Royals freuten sich nach dem spannenden Halbfinale mit den Spielerinnen.