Erstmals zu Gast in Stuttgart

4 Matt Walker (Mitte) mischt sich im Dänemark-Trikot aber mit Deutschland-Hut unter die Fans. Er hat sie bei der WM 2006 in Deutschland gekauft. Foto: Sebastian Steegmüller

Der 47-jährige Matt Walker hat in allen 55 Ländern der Uefa Erstligaspiele besucht. Auch bei Europameisterschaften ist er regelmäßig zu Gast, hat Hunderte von Stadien gesehen. Stuttgart hat auf seiner langen Liste noch gefehlt – bis jetzt.











Tausende dänische und slowenische Schlachtenbummler sind am Sonntagnachmittag über die Mercedesstraße geschlendert, um sich den ersten Auftritt ihrer Nationalteams in der Arena Stuttgart, so heißt die MHP-Arena während der Fußball-EM, anzuschauen. Unter die skandinavischen und osteuropäischen Fans ist auch ein Engländer: Matt Walker.