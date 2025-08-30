1 Foto: Hendrik Schmidt/dpa, IMAGO / Arnulf Hettrich

SWR-Intendant Gniffke will gemeinsam mit Zeitungsverlagen übermächtigen Plattformbetreibern entgegentreten.











SWR-Intendant Kai Gniffke regt eine engere Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Senders mit anderen Medienhäusern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an. Damit könne man der derzeitigen Übermacht der amerikanischen und chinesischen Plattformbetreiber etwas entgegensetzen, sagte Gniffke in einem Interview der „Rhein-Zeitung“ (Koblenz). „Die starken deutschen Medienhäuser dürfen hier nicht vor Tiktok, Instagram und Google kapitulieren.“