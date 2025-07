Enger Freund von Prinz William: Hugh Grosvenor: Herzog von Westminster ist erstmals Vater geworden

1 Hugh Grosvenor und Ehefrau Olivia haben im Juni 2024 geheiratet. Foto: ddp/News Licensing/James Glossop

Hugh Grosvenor, ein enger Freund von Prinz William, ist zum ersten Mal Vater geworden. Der Babyname wurde bereits verkündet.











Hugh Grosvenor (34), der Herzog von Westminster, und Ehefrau Olivia (32) sind Eltern geworden. Das hat ein Sprecher des Paares, das sich im April 2023 verlobte und im Juni 2024 heiratete, bestätigt. "Der Herzog und die Herzogin von Westminster freuen sich, die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt zu geben", heißt es in dem Statement, das unter anderem der "Daily Mail" vorliegt. Sowohl der Herzogin als auch Cosima gehe es gut. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich nun darauf, diese besondere Zeit gemeinsam als Familie zu verbringen." Wie "The Independent" berichtet, kam Cosima Florence Grosvenor am Sonntag in London zur Welt.