Engelshaar, auch als Kadayif bekannt, ist ein essenzieller Bestandteil vieler orientalischer und mediterraner Süßspeisen. Die hauchdünnen Teigfäden sind sowohl in der türkischen als auch in der griechischen Küche unverzichtbar. Doch wo können Sie Engelshaar kaufen? Hier sind einige Tipps:

1. Orientalische Supermärkte

Orientalische Supermärkte sind die beste Anlaufstelle, um Engelshaar in guter Qualität zu finden. In Städten wie Stuttgart, Berlin oder Frankfurt mit einer großen türkischen oder arabischen Community gibt es eine Vielzahl an Geschäften, die Engelshaar, oft im Tiefkühlregal, führen.

2. Griechische Feinkostläden

Griechische Feinkostläden führen Engelshaar oft unter dem Namen „Kataifi“. Die Fäden eignen sich besonders für traditionelle griechische Desserts. Feinkostläden importieren häufig Produkte direkt aus Griechenland, was die Qualität zusätzlich steigert.

3. Online-Shops

Wenn in Ihrer Nähe keine Spezialgeschäfte zu finden sind, können Sie Engelshaar bequem online bestellen. Plattformen wie Amazon oder spezielle Onlineshops für orientalische und mediterrane Lebensmittel bieten Engelshaar in verschiedenen Varianten an.

4. Asiatische Supermärkte

Einige asiatische Supermärkte führen Engelshaar als Teil ihres internationalen Sortiments. Schauen Sie in der Tiefkühlabteilung oder bei den Backwaren nach.

5. Gut sortierte Supermärkte

In großen Städten führen gut sortierte Supermärkte oder Delikatessengeschäfte zunehmend internationale Spezialitäten. Schauen Sie im Regal mit orientalischen Produkten nach Engelshaar oder fragen Sie das Personal direkt.

Tipps für den Kauf: