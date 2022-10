1 In der Nacht auf Sonntag wird der Engebergtunnel in beiden Richtungen gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Autofahrer rings um Leonberg und Böblingen müssen sich am ersten Wochenende der Herbstferien wieder auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Grund sind zwei verschiedene Sperrungen der Autobahn 81.

So ist der Engelbergtunnel, der noch bis zum Frühjahr 2025 saniert wird, in der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober, von 1 bis 6 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, mit.

Umleitung über Leonberg und Ditzingen

Der Verkehr wird in dieser Zeit in Fahrtrichtung Heilbronn auf der A 8 an der Anschlussstelle Leonberg-West abgeleitet und über die U1 über Leonberg nach Ditzingen und dort wieder auf die A 81 geführt. In Fahrtrichtung München/Karlsruhe wird der Verkehr an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach abgeleitet und über die U18 über Ditzingen und Leonberg auf die A 8 geführt. Um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, würden Arbeiten, die nicht bei laufendem Verkehr erfolgen können, nachts in der verkehrsarmen Zeit vorgenommen, erklärt die Autobahn GmbH.

Der Engelbergtunnel wird seit 2019 saniert, zunächst ohne Eingriff in den laufenden Verkehr. Seit 2021 wird auch in den Tunnelröhren gearbeitet. Diese erhalten eine zusätzliche Innenschale aus Beton mit Stahlträgern, um sie gegen das quellende Gipsgestein Anhydrit zu verstärken, das auf den Tunnel drückt. Zudem wurden Tunneltechnik und Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Die Gesamtmaßnahme ist mit 130 Millionen Euro veranschlagt.

Fahrbahn bei Böblingen das ganze Wochenende gesperrt

Zum letzten Mal in diesem Jahr wird die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen an einem Wochenende gesperrt, nämlich von Freitag, 28. Oktober, ab 22 Uhr bis voraussichtlich Montag, 31. Oktober, 5 Uhr. Gesperrt ist nur die Fahrbahn Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Ost. Betroffen von der Umleitung ist die Böblinger Innenstadt. Der Verkehr in Richtung Singen läuft ohne Einschränkungen.

Das Herzstück der sieben Kilometer langen A 81-Erweiterung ist ein 850 Meter langer Lärmschutzdeckel zwischen Böblingen und Sindelfingen. Die Arbeiten für dieses Bauwerk beginnen im Frühjahr 2023. Dafür muss nun Platz geschaffen werden. Daher wurde in den vergangenen Wochen bereits eine zweispurige Ersatzfahrbahn neben der bisherigen Trasse Richtung Stuttgart gebaut. Am Wochenende wird der Verkehr auf dieses Provisorium übergeleitet. Die Sperrung wird notwendig, da die Anschlüsse der neuen Strecke asphaltiert und Markierungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Dies geschieht am Wochenende rund um die Uhr.

Danach wird auch für den Verkehr Richtung Singen eine provisorische zweispurige Fahrbahn gebaut. Diese soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Der Verkehr wird laut Planung bis 2026 auf den Ersatztrassen geführt. Dann soll der Tunnel fertig sein.