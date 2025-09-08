Engelbergtunnel Leonberg: Weströhre wieder befahrbar
Nicht nur die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot beim Brand im Engelbergtunnel vor Ort. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Nach einem Auto-Brand am 13. August wurden Fahrzeuge aus Karlsruhe kommend, mit dem Ziel Richtung Heilbronn, über Leonberg-Ost in die Oströhre geleitet. Was zu Staus führte.

Rechtzeitig vor Ende der Sommerferien kann die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Verkehrssituation für Pendlerinnen und Pendler an der Anschlussstelle Leonberg-Ost entlasten: Ab Montag, 8. September, 22 Uhr, ist es für Autos aus Karlsruhe kommend wieder möglich, den Engelbergtunnel durch die Weströhre rund um die Uhr zu befahren. Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen dürfen die Weströhre ebenfalls nachts durchfahren. Tagsüber von 5 Uhr bis 22 Uhr werden sie, aus Karlsruhe kommend, allerdings weiterhin über die Anschlussstelle Leonberg-Ost in die Oströhre des Tunnels geleitet. Aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten nach einem Pkw-Brand ist die Verkehrsführung für Fahrzeuge, die den Engelbergtunnel aus Karlsruhe kommend durchfahren, aktuell mit diesen Änderungen verbunden. Der Verkehr aus München Richtung Heilbronn ist nicht betroffen. Auch der Verkehr aus Heilbronn Richtung Karlsruhe beziehungsweise Richtung München ist nicht betroffen.

 

Ab Montag, 8. September, 22 Uhr, wird zudem die Oströhre des Engelbergtunnels wieder nachts für laufende Sanierungsarbeiten gesperrt – jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Hintergrund für die notwendigen Reparaturarbeiten in der Weströhre ist ein Brand im Engelbergtunnel am 13. August. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest hat unmittelbar nach diesem Pkw-Brand alle sicherheitsrelevanten Teile der Tunnelbetriebstechnik überprüft. Dabei wurden Schäden an zwei Ventilatoren der Lüftungsanlage festgestellt. Ein Ventilator konnte vor Ort repariert werden, weshalb die oben genannte Optimierung der Verkehrsführung möglich ist. Der zweite defekte Ventilator muss vollständig ersetzt werden. Da es sich bei diesem Gerät um eine Spezialanfertigung handelt, die extra für den Engelbergtunnel hergestellt wurde, wird die Ersatzbeschaffung einige Zeit in Anspruch nehmen. So lange gilt die oben genannte Verkehrsführung; mit ihr ist die sichere Befahrbarkeit des Engelbergtunnels gewährleistet.

 