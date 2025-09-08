Engelbergtunnel Leonberg: Weströhre wieder befahrbar

1 Nicht nur die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot beim Brand im Engelbergtunnel vor Ort. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Nach einem Auto-Brand am 13. August wurden Fahrzeuge aus Karlsruhe kommend, mit dem Ziel Richtung Heilbronn, über Leonberg-Ost in die Oströhre geleitet. Was zu Staus führte.











Rechtzeitig vor Ende der Sommerferien kann die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Verkehrssituation für Pendlerinnen und Pendler an der Anschlussstelle Leonberg-Ost entlasten: Ab Montag, 8. September, 22 Uhr, ist es für Autos aus Karlsruhe kommend wieder möglich, den Engelbergtunnel durch die Weströhre rund um die Uhr zu befahren. Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen dürfen die Weströhre ebenfalls nachts durchfahren. Tagsüber von 5 Uhr bis 22 Uhr werden sie, aus Karlsruhe kommend, allerdings weiterhin über die Anschlussstelle Leonberg-Ost in die Oströhre des Tunnels geleitet. Aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten nach einem Pkw-Brand ist die Verkehrsführung für Fahrzeuge, die den Engelbergtunnel aus Karlsruhe kommend durchfahren, aktuell mit diesen Änderungen verbunden. Der Verkehr aus München Richtung Heilbronn ist nicht betroffen. Auch der Verkehr aus Heilbronn Richtung Karlsruhe beziehungsweise Richtung München ist nicht betroffen.