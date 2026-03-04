Engelbergtunnel Leonberg nach Brand: Herrenlose Pkw, verkohlte Kühlschränke – so sah es nach dem Feuer im Tunnel aus

Der Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg setzt Verkehr und Einsatzkräften massiv zu. Die Besichtigung des Schauplatzes zeigt das gewaltige Ausmaß der Zerstörung.
Der Gestank nach Verbranntem ist massiv. Er beginnt schon in einem der Querschläge, der von der Ost- in die Weströhre des Engelbergtunnels führt. Doch öffnet man eine der Notausgangstüren, herrscht zunächst: Dunkelheit. Ein paar Meter weiter steht ein Sattelzug, davor ein Tesla mit angeschalteter Warnblinkanlage. In der Ferne, in Richtung Tunnelausfahrt, sind Blaulichter zu erkennen, noch ein Sattelzug. Und immer dieser üble Gestank . . .