Engelbergtunnel Leonberg: Autofahrer rammt Lastwagen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Mittwochmorgen im Engelbergtunnel Unfallflucht begangen hat. Den Angaben zufolge war der 60 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens gegen 7 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen auf der A 81 auf Tour durch den Engelbergtunnel in Richtung Stuttgart. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, übersah das mutmaßlich ein hinter ihm fahrender Autofahrer – der in der Folge gegen das Heck des Sattelaufliegers prallte. Dabei entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, der unbekannte Unfallverursacher fuhr gleichwohl unbeirrt weiter. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 0711 / 6869-0 zu melden.