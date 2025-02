Massiver Stau auf A 81: LKW beschädigt Einrichtungen – Engelbergtunnel teilgesperrt

1 Der Engelbergtunnel war am Donnerstagmorgen zeitweise in beide Richtungen gesperrt (Symbolbild). Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein LKW beschädigt am Donnerstagmorgen „sicherheitsrelevante Einrichtungen“ im Engelbergtunnel. Die Autobahn 81 muss zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden, inzwischen ist die Oströhre freigegeben. Der Verkehr staut sich.











Wer am Donnerstagmorgen durch den Engelbergtunnel auf der A 81 bei Leonberg fahren will, muss viel Geduld mitbringen. Nach einer zeitweisen Vollsperrung ist die Weströhre des Tunnels wegen eines Unfalls im Engelbergtunnel weiterhin in Richtung Stuttgart gesperrt. Die Oströhre, also die Spur Richtung Heilbronn und Würzburg aus Richtung Stuttgart, wurde am Morgen gegen 7.00 Uhr wieder freigegeben.