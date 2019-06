1 Vier nächste lang wird der Tunnel gesperrt. Foto: Pixabay

In den kommenden Wochen macht das Regierungspräsidium im Engelbergtunnel Sicherheitstests und misst die Akustik der Tunnelröhren. Dafür müssen beide Röhren in insgesamt vier Nächten gesperrt werden.

Leonberg - Langsam wird es ernst mit der großen Baustelle im Engelbergtunnel: In den kommenden Wochen finden Sicherheitstests statt sowie Vorbereitungen für die Hauptbaumaßnahme. Dafür müssen beide Röhren in insgesamt vier Nächten gesperrt werden.

Die Sicherheitstests im Engelbergtunnel veranstaltet das Regierungspräsidium Stuttgart. Diese erfordern eine Sperrung der Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn in den Nächten von Mittwoch, 26. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni, sowie Donnerstag, 27. Juni, bis Freitag, 28. Juni, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr.

Sicherheitsniveau im Tunnel aufrecht erhalten

Die Weströhre in Fahrtrichtung München und Karlsruhe wird in den Nächten von Mittwoch, 3. Juli, bis Donnerstag, 4. Juli, sowie Donnerstag, 4. Juli, bis Freitag, 5. Juli, ebenfalls jeweils zwischen 22 und 5 Uhr für die Sicherheitstests gesperrt.

Die Richtlinien für die Ausstattung und Betrieb von Straßentunneln verpflichten dazu, regelmäßige Tests der Tunnelausstattung, insbesondere der Sicherheitstechnik, vorzunehmen – was nun in diesen vier Nächten über die Bühne geht. Parallel werden bereits vorgenommene Änderungen der Soft- und Hardware vor Ort getestet. „Die Tests sind notwendig, um das hohe Sicherheitsniveau im Tunnel aufrecht zu erhalten“, heißt es in der Mitteilung der Stuttgarter Aufsichtsbehörde.

Diese können lediglich unter Sperrung der jeweiligen Tunnelröhre in je zwei aufeinander folgenden Nächten durchgeführt werden. Um größere Verkehrseingriffe in den folgenden Wochen zu vermeiden, finden zeitgleich auch Arbeiten statt. Dazu gehören umfangreiche Bestandsaufnahmen und -vermessungen. Auch wird die Akustik der beiden Röhren gemessen und zwar als Vorbereitung für die geplanten Sanierungsarbeiten, die sich über mehrere Jahre hinziehen werden.

Hauptarbeiten beginnen im September

Während der Sperrung der Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn wird der Verkehr an der Anschlussstelle Leonberg-West auf den offiziellen Umleitungsstrecken U 1 und U 11b über die B 295, durch Leonberg und Ditzingen bis zur Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach umgeleitet.

Die Umleitung für die Sperrung der Weströhre in Fahrtrichtung München und Karlsruhe erfolgt auf der offiziellen Umleitungsstrecke U 18 über die Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zur B 295, und dann weiter durch Ditzingen und Leonberg zur Anschlussstelle Leonberg-West.

Mit den Hauptarbeiten in den Röhren wird von September an begonnen. Erste größere Verkehrseingriffe sind voraussichtlich erst ab April 2020 zu erwarten. Wichtig ist, dass während der Hauptbaumaßnahme alle vorhandenen Fahrstreifen tagsüber aufrechterhalten werden können. Einige Fahrstreifen sollen je nach Bedarf ausschließlich nachts zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt werden, weil in dieser Zeit erfahrungsgemäß das Verkehrsaufkommen geringer ist.