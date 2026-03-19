Im Engelbergtunnel bei Leonberg ist eine Spur der A81 Richtung Karlsruhe nach mehr als zwei Wochen Sperrung wieder geöffnet. Wann die weiteren Fahrstreifen folgen, ist noch offen.
Nun rollt der Verkehr wieder durch die Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg – zumindest auf einer Fahrbahn. Am späten Donnerstagvormittag kündigte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an, dass am Nachmittag um 14.30 Uhr eine Spur der A81 in Richtung Karlsruhe/München wieder geöffnet wird. Das haute nicht ganz hin, doch mit knapp zehnminütiger Verspätung war es dann so weit.