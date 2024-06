1 So wie in der Weströhre: Auch die Oströhre erhält eine Zwischendecke. Foto: Simon Granville

Die Vorbereitungen für die weitere Sanierung der Oströhre starten – auch dort wird eine Zwischendecke eingezogen. Ab diesem Wochenende wird die Verkehrsführung umgebaut.











Die Sanierung der Weströhre des Engelbergtunnels ist abgeschlossen. Wie die Betreiberin, die Autobahn GmbH des Bundes, berichtet, könne nach der Softwareumstellung und den erfolgreichen Brandrauchversuchen vom vergangenen Wochenende nun die nächste Bauphase in der Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn starten. Dafür steht der Umbau der Verkehrsführung an, der die zeitweise Sperrung einzelner Fahrstreifen erfordert: Er beginnt am 22. Juni – also an diesem Samstag – und wird, je nach Witterung, voraussichtlich am 2. Juli abgeschlossen sein.