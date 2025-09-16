Sperrung am Wochenende - wieder Chaos am Engelbergtunnel?

1 Der Engelbergtunnel ist am Wochenende zeitweise gesperrt. Foto: dpa/Martin Schutt

Einschränkungen für Pendler und Reisende: Der Tunnel der A81 im Kreis Böblingen wird ab Samstagnacht für einige Stunden gesperrt. Wie wird der Verkehr umgeleitet?











Der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) wird am Wochenende zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund für die Sperrung von Samstagnacht bis Sonntagvormittag seien turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Verkehrstechnik, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Sperrung erfolge von Samstag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr. Einzelne Fahrstreifen seien schon ab 21.30 Uhr betroffen.