„Engel mit den Eisaugen“: Italiens höchstes Gericht bestätigt Haftstrafe gegen Amanda Knox

1 Amanda Knox kommt mit ihrem Ehemann Christopher Robinson (r) im Juni 2024 vor einem Gericht in Florenz an. (Archivbild) Foto: dpa/Antonio Calanni

Als „Engel mit den Eisaugen“ war Amanda Knox weltweit in den Schlagzeilen. Vom Mordvorwurf wurde die Amerikanerin freigesprochen. Die Hoffnung auf noch einen Freispruch erfüllt sich nun aber nicht.











Fast zehn Jahre nach ihrem Freispruch in einem spektakulären Mordprozess hat die US-Amerikanerin Amanda Knox vor Italiens höchstem Gericht abermals eine Niederlage einstecken müssen. Der Kassationsgerichtshof in Rom bestätigte am Donnerstag endgültig eine frühere Verurteilung der heute 37-Jährigen wegen Verleumdung zu drei Jahren Haft.