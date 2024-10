„Engel mit den Eisaugen“: Amanda Knox geht gegen Schuldspruch in Berufung

Als „Engel mit den Eisaugen“ machte die US-Amerikanerin nach einem Mord in Florenz Schlagzeilen rund um die Welt. Jetzt kommt der Fall erneut vor Italiens Oberstes Gericht.











Das Justizdrama um den Mord an einer britischen Austauschstudentin 2007 in Italien geht in eine neue Runde - wahrscheinlich die letzte. Die US-Amerikanerin Amanda Knox legte nach ihrer Verurteilung zu drei Jahren Haft wegen Verleumdung bei der italienischen Justiz offiziell Berufung ein, um einen kompletten Freispruch zu erreichen. Dies teilten ihre Anwälte mit. Mit dem Fall muss sich nun erneut Italiens höchstes Gericht befassen, der Oberste Kassationsgerichtshof in Rom.