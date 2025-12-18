Bradley Cooper spricht offen über einen entscheidenden Moment in seinem Leben: Vor 21 Jahren führte Will Arnett ein schwieriges Gespräch mit ihm, das alles veränderte. Der Schauspieler wurde dadurch nüchtern und ist seinem Freund bis heute dankbar.
Bradley Cooper (50) wird ungewohnt persönlich. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" spricht der 50-Jährige über einen Wendepunkt in seinem Leben, der bereits 21 Jahre zurückliegt. Während der 50-Jährige und Will Arnett (55) mit dem Branchenblatt über ihren neuen Film "Is This Thing On?" sprachen, erinnerte sich Cooper an seinen Auftritt vor drei Jahren in Arnetts Podcast SmartLess. In dieser Folge hatten die beiden offen über ihre Erfahrungen mit Abstinenz gesprochen.