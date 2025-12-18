Bradley Cooper spricht offen über einen entscheidenden Moment in seinem Leben: Vor 21 Jahren führte Will Arnett ein schwieriges Gespräch mit ihm, das alles veränderte. Der Schauspieler wurde dadurch nüchtern und ist seinem Freund bis heute dankbar.

Bradley Cooper (50) wird ungewohnt persönlich. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" spricht der 50-Jährige über einen Wendepunkt in seinem Leben, der bereits 21 Jahre zurückliegt. Während der 50-Jährige und Will Arnett (55) mit dem Branchenblatt über ihren neuen Film "Is This Thing On?" sprachen, erinnerte sich Cooper an seinen Auftritt vor drei Jahren in Arnetts Podcast SmartLess. In dieser Folge hatten die beiden offen über ihre Erfahrungen mit Abstinenz gesprochen.

In der Podcast-Episode kam heraus, dass es ausgerechnet Arnett war, der Cooper 2004 auf einen Weg brachte, den er bis heute geht: den Weg der Nüchternheit. "Will ging das Risiko ein, dieses schwierige Gespräch mit mir zu führen, das mich dazu brachte, mein Leben zu ändern", erklärte Cooper gegenüber dem Hollywood Reporter.

Die beiden Schauspieler kannten sich 2004 bereits einige Jahre. Ihre Freundschaft begann vor über zwei Jahrzehnten durch eine gemeinsame Bekannte: Amy Poehler (54), mit der Arnett von 2003 bis 2012 verheiratet war. Bei ihrem ersten Treffen in einer Bar in New York verstanden sich die beiden auf Anhieb.

Folge stärkte ihre Freundschaft

"Ich glaube, dadurch konnten wir uns beide öffnen und über unsere gemeinsame Vergangenheit sprechen", sagte Arnett über den Einfluss dieser SmartLess-Folge auf ihre Freundschaft. Wie das Branchenblatt weiter berichtet, führte die Podcast-Folge dazu, dass die beiden Männer mehr Zeit miteinander verbrachten, was schließlich zu ihrer Entscheidung führte, gemeinsam an "Is This Thing On?" zu arbeiten.

Cooper selbst übernahm bei dem Film nicht nur die Regie, sondern ist auch in einer Nebenrolle zu sehen. Die Dramedy läuft am 12. März 2026 in den deutschen Kinos an. Mit diesem Film feiern die beiden einen neuen Meilenstein in ihrer langjährigen Freundschaft.