Herzogin Meghan zeigte sich in Beverly Hills auf dem roten Teppich der Alliance for Children's Rights - an der Seite ihrer langjährigen Freundin Kelly McKee Zajfen. Der Auftritt kam mitten in den Berichten über angebliche Spannungen mit Netflix.
Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag den 34. "Champions for Children Gala"-Abend der Alliance for Children's Rights im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills besucht. Die Herzogin von Sussex erschien an der Seite ihrer engen Freundin Kelly McKee Zajfen, sichtlich gut gelaunt und laut dem "Hello!"-Magazin in einer schulterfreien Robe in Marine-Blau von Ralph Lauren. Dazu trug sie runde Chanel-Ohrringe aus Gold, Goldarmbänder und Riemchen-Heels. Das Haar war zu einem tiefsitzenden Dutt frisiert, einzelne Strähnen rahmten ihr Gesicht.