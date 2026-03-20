Herzogin Meghan zeigte sich in Beverly Hills auf dem roten Teppich der Alliance for Children's Rights - an der Seite ihrer langjährigen Freundin Kelly McKee Zajfen. Der Auftritt kam mitten in den Berichten über angebliche Spannungen mit Netflix.

Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag den 34. "Champions for Children Gala"-Abend der Alliance for Children's Rights im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills besucht. Die Herzogin von Sussex erschien an der Seite ihrer engen Freundin Kelly McKee Zajfen, sichtlich gut gelaunt und laut dem "Hello!"-Magazin in einer schulterfreien Robe in Marine-Blau von Ralph Lauren. Dazu trug sie runde Chanel-Ohrringe aus Gold, Goldarmbänder und Riemchen-Heels. Das Haar war zu einem tiefsitzenden Dutt frisiert, einzelne Strähnen rahmten ihr Gesicht.

Kelly McKee Zajfen, die in einem schwarzen Langarm-Kleid mit Rollkragen erschien und dabei ihren deutlich sichtbaren Babybauch zeigte, wurde bei dem Abend mit einem Preis ausgezeichnet - überreicht von Meghan persönlich. Die beiden kennen sich laut "Hello!" seit fast 20 Jahren.

Bereits im Oktober 2025 war Meghan bei Kellys Benefizveranstaltung, deren Ziel es war, Spenden für die "Alliance for Children's Rights" zu sammeln, gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) anwesend. Meghans Freundin co-gründete 2014 die Organisation Alliance of Moms, die schwangere Teenagermütter unterstützt. "Meg & H, ihr beeindruckt mich immer wieder mit eurem Engagement für die Gemeinschaft und eurer unerschütterlichen Treue und Liebe in der Freundschaft", erklärte Kelly McKee Zajfen nach dem Event. "Ich bewundere immer wieder eure Fähigkeit, für andere, für dieses Anliegen und für unsere Familie da zu sein." Meghans Freundin war auch in ihrer Lifestyle-Netflix-Show "With Love, Meghan." zu sehen.

Auftritt inmitten von Netflix-Wirbel

Der öffentliche Auftritt der Herzogin fiel in eine turbulente Woche. Das Branchenblatt "Variety" hatte zuvor über angebliche Spannungen zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex und Netflix berichtet. Dem Bericht zufolge soll der Streamingdienst unter anderem von Harrys und Meghans gemeinsamen Oprah-Interview 2021 sowie von Harrys Memoiren "Spare" (2023) überrascht worden sein - beides Veröffentlichungen, die zeitlich eng an die Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 lagen. Diese Dokuserie erzählt die Geschichte des Paares von den Anfängen ihrer Beziehung bis hin zur Entscheidung, sich aus der ersten Reihe des Königshauses zurückzuziehen.

Ein Sprecher des Paares wies die Berichte zurück. "Netflix und Archewell hatten Rechtsberater hinzugezogen, um die Weiterentwicklung des Deals zu begleiten, wie es bei Vertragsänderungen in Hollywood üblich ist", hieß es in der offiziellen Stellungnahme laut "People". Auch Netflix-Chief-Content-Officer Bela Bajaria meldete sich am 18. März beim "Next on Netflix"-Event zu Wort und sagte laut dem Magazin: "Glaubt nicht alles, was ihr lest." Bajaria betonte zudem, dass die Zusammenarbeit mit dem Paar weiterhin bestehe und aktuelle Projekte auf der TV- und Filmseite in Entwicklung seien.

Im August 2025 stufte Netflix den ursprünglich üppigen Gesamtvertrag mit dem Paar auf ein sogenanntes First-Look-Deal zurück. Anfang März kam der nächste Einschnitt: Netflix zog sich - wie jedoch von vorneherein geplant war, betonte man - als Geschäftspartner aus Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" zurück.