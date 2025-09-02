Knapp, eng und plötzlich wieder Trend: Speedos sind so angesagt wie lange nicht mehr. Auch die Stars setzen auf die enge Badehose und zeigen, welche Modelle 2025 beliebt sind.
Enge Badehosen waren viele Jahren ein modisches No-Go. Jetzt sind sie wieder auf dem Vormarsch: Das demonstrieren nicht nur Marken auf dem Laufsteg, sondern auch Promis wie David (50) und Cruz Beckham (20). Erst vor wenigen Tagen zeigten sie sich bei einem Yacht-Ausflug in engen Badeslips - der Ex-Fußballstar in Schwarz, sein Sohn in Blau. Was Männer jetzt über das Speedo-Revival wissen müssen.