Knapp, eng und plötzlich wieder Trend: Speedos sind so angesagt wie lange nicht mehr. Auch die Stars setzen auf die enge Badehose und zeigen, welche Modelle 2025 beliebt sind.

Enge Badehosen waren viele Jahren ein modisches No-Go. Jetzt sind sie wieder auf dem Vormarsch: Das demonstrieren nicht nur Marken auf dem Laufsteg, sondern auch Promis wie David (50) und Cruz Beckham (20). Erst vor wenigen Tagen zeigten sie sich bei einem Yacht-Ausflug in engen Badeslips - der Ex-Fußballstar in Schwarz, sein Sohn in Blau. Was Männer jetzt über das Speedo-Revival wissen müssen.

Der Weg der Speedo in den Mainstream Die engen Badehosen waren ursprünglich Leistungsschwimmern vorbehalten. "Speed on in your Speedos" lautete ein Slogan der australischen Marke Speedo, der auf die Eigenschaften der Hose verwies. Ihre kurze und enge Passform machte sie zum idealen Wettkampf-Begleiter. Besonders populär wurde sie durch die Olympischen Spiele der 1930er Jahre - Speedo war damals Sponsor.

Die breite Masse entdeckte sie erstmals in den 1950er Jahren für sich. Bis in die 1980er Jahre waren sie von Pools, Stränden und aus Filmen nicht wegzudenken. So trug etwa Sean Connery (1930-2020) im SciFi-Fantasy-Film "Zardoz" eine knallenge, rote Badehose. Heute macht es ihm der potenzielle Bond-Nachfolger Theo James (40) nach. Für eine Parfüm-Kampagne von Dolce & Gabbana schlüpfte er ein weißes Modell mit Schnürung. Für Aufsehen sorgte auch Walton Goggins (53), der sich auf dem Cover des "Cultured"-Magazins in einer leuchtend gelben Speedo präsentierte.

Trage-Tipps für 2025

Während die Badehose ab den 1990er Jahren viele Jahre als uncool galt, ist sie heute wieder der Inbegriff von Sex-Appeal. Eine Voraussetzung: Ein selbstbewusstes Auftreten. Dafür braucht es kein Sixpack, aber das passende Modell. Es sollte bequem sitzen, nicht zwicken oder einengen.

Bei der Farbe haben Männer die freie Wahl: Weiße Slips oder Shorts kommen mit sonnengebräunter Haut besonders gut zur Geltung. Erfrischend wirken auch kräftige Rot- und Blautöne. Wer mutig ist, greift zu einer Neon-Variante à la Goggins. Eine sichere Wahl sind Speedos in Navy oder Schwarz. Flip-Flops und eine Aviator-Sonnenbrille machen das Badeoutfit komplett.