Engagierte gesucht: Verein vor dem Aus – „Wir können die Awo nicht einfach untergehen lassen“

Der Awo-Ortsverband Marbach-Bottwartal muss sich auflösen, wenn sich kein neuer Vorstand findet. Die Stadt Marbach sucht dringend engagierte Nachfolger. Was steckt dahinter?
Es ist, wie so oft in Vereinen: Hört ein Vorsitzender auf, findet sich nicht so einfach ein neuer. So ist es auch bei der Awo Marbach-Bottwartal. Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt ist einer von acht noch existierenden im Landkreis Ludwigsburg. Früher waren es deutlich mehr. Und wenn nicht schnell etwas passiert, wird sich auch der Marbacher Verein auflösen. Gesucht sind nun Menschen, die Verantwortung übernehmen.