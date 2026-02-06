Engagierte gesucht: Verein vor dem Aus – „Wir können die Awo nicht einfach untergehen lassen“

Der Awo-Ortsverband Marbach-Bottwartal muss sich auflösen, wenn sich kein neuer Vorstand findet. Die Stadt Marbach sucht dringend engagierte Nachfolger. Was steckt dahinter?

Es ist, wie so oft in Vereinen: Hört ein Vorsitzender auf, findet sich nicht so einfach ein neuer. So ist es auch bei der Awo Marbach-Bottwartal. Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt ist einer von acht noch existierenden im Landkreis Ludwigsburg. Früher waren es deutlich mehr. Und wenn nicht schnell etwas passiert, wird sich auch der Marbacher Verein auflösen. Gesucht sind nun Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Das Problem kommt nicht plötzlich. Schon bei der Mitgliederversammlung vor zwei Jahren legte das vierköpfige Vorstandsteam die Karten auf den Tisch. Man werde aus beruflichen, persönlichen, beziehungsweise gesundheitlichen Gründen nicht weiter für das Amt zur Verfügung stehen.

Händeringend Nachfolger gesucht

Der Vorsitzende der Awo Marbach-Bottwartal, Hans-Jürgen Stritter, und seine Mitstreiter suchten seither händeringend nach Nachfolgern. Allerdings ohne Erfolg. Nun geht es um die Existenz des Vereins, der nicht ohne Vorstand bleiben kann. Mittlerweile hat sich auch die Stadt Marbach eingeschaltet, denn „die Awo ist ein wichtiger sozialer Player“, wie Bürgermeister Jan Trost betont.

„Wir können die Awo nicht einfach untergehen lassen“, sagt auch Andrea von Smercek von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt. Gesucht sind deshalb Menschen, die sich einbringen wollen. Gerne mehrere, um die vielfältigen Themenfelder eines Vereinsvorstandes abzudecken. „Das können zum Beispiel Personen sein, die frisch im Ruhestand sind und nach einer neuen Aufgabe suchen“, führt Andrea von Smercek aus.

Der Gestaltungsspielraum für Engagierte wäre bei der Awo Marbach-Bottwartal jedenfalls groß. Die Arbeiterwohlfahrt ist ein Sozialverband, der sich heutzutage hauptsächlich um Menschen mit Behinderung oder Senioren kümmert, aber beispielsweise auch um Kinder oder Menschen in Notlagen.

Der Schwerpunkt des Marbacher Ortsverbandes ist das Thema Demenz. Es ist das Herzensthema von Hans-Jürgen Stritter und seiner Frau Inès, die deshalb die Demenz-Allianz Marbach-Bottwartal ins Leben gerufen haben. Sie organisieren Workshops sowie Vorträge und initiieren Gesprächskreise für Angehörige, Musikcafés und Auftritte.

Tanzworkshop für Demenzkranke

Zuletzt sorgte ein Tanzworkshop in Kooperation mit dem Stuttgarter Ballett für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen für Beachtung weit über Marbach hinaus. „Wir würden gerne das Tanzprojekt weiterführen“, sagt Hans-Jürgen Stritter.

Auch das Thema Demenz will das Ehepaar eigentlich nicht loslassen. Aber die „restliche“ Vereinsarbeit ist ihnen inzwischen zu viel. „Wir haben viel Privates hintenangestellt, viel Kraft investiert“, sagt Hans-Jürgen Stritter. Das habe auch gesundheitlich seinen Tribut gefordert.

Nun hoffen die Awo-Akteure sowie die Stadt Marbach, dass sich Menschen melden, die den Ortsverband künftig führen wollen. Interessierte können sich bei Hans-Jürgen Stritter per E-Mail unter info@awo-marbach.de oder per Telefon unter 07144/9989516 melden.